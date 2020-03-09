ليبيا – نفى مصدر عسكري بمكتب القائد العام للقوات المسلحة الاخبار الصحفية المتداولة حول زيارة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة السورية دمشق ، مؤكداً على ان قائد الجيش لم يزر سوريا حتى الان.

ويأتي نفي القيادة العامة بعد ورود خبر على وكالة الشرق الأوسط اللندنية بشأن زيارة قالت بأنها سرية للمشير حفتر إلى دمشق، مهدت الأرضية أمام استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الحكومة الليبية في بنغازي والحكومة السورية في دمشق، باركتها زيارة سرية أخرى قام بها رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل لمدير مكتب الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك منتصف الأسبوع الماضي وهو ما نفته القيادة العامة.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر يقوم هذه الأيام بزيارة عمل إلى العاصمة الفرنسية باريس إلتقى خلالها بالرئيس الفرنسي ماكرون ووزير خارجيته لودريان ، ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية.