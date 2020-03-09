بغداد – افاد مسؤول عراقي، الإثنين، إن البلاد تتكبد خسائر بنحو 100 مليون دولار يوميا، بسبب تداعيات فيروس “كورونا”.

جاء ذلك على لسان مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال، في تصريح للأناضول.

وأوضح أن “العراق يخسر 100 مليون دولار يوميا، من قيمة الناتج المحلي الإجمالي، جراء تداعيات كورونا وتأثيرها على المرافق الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “الخسائر اليومية قد ترتفع فيما لو استمرت تداعيات الفيروس وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي المحلي، خلال الفترة المقبلة”.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت مديرية صحة البصرة جنوبي العراق، وفاة مصاب بكورونا، ليرتفع العدد إلى 7 في عموم البلاد، من أصل 67 حالة مؤكدة، تعافى منها 4 حتى الآن.

واتخذ العراق إجراءات واسعة لاحتواء تفشي الفيروس، من بينها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 21 مارس/آذار الجاري، فضلا عن إغلاق الأماكن العامة من قبيل المتنزهات والمقاهي ودور السينما.

وحظر العراق دخول الوافدين الأجانب من 11 دولة، ومنع مواطنيه من السفر إلى الصين، وإيران، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وسنغافورة، وإيطاليا، والكويت، والبحرين، وفرنسا، وإسبانيا، حتى إشعار آخر، باستثناء الوفود الرسمية والهيئات الدبلوماسية.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب الفيروس أكثر من 111 ألفا حول العالم في 109 دول وأقاليم، توفي منهم أكثر من 3880، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

الأناضول