ليبيا – نظمت الرئاسة الفرنسية اليوم الاثنين إستقبالاً رسمياً بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية ، وعدداً من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي للقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

مكتب إعلام القيادة العامة أوضح بأن القائد العام للقوات المسلحة قد القى في وقت سابق دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مبينةً بأن المشير حفتر قد وصل صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية.

هذا وقد أشاد الرئيس الفرنسي بحسب المصدر بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المُسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب ، مؤكداً على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الإستقرار في كامل المنطقة .

يشار إلى أن القائد العام قد إجتمع أيضاً بشكل منفرد مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بقصر الإليزيه.