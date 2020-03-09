إسبانيا – قرر الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، استعادة لاعب الفريق، الدولي المغربي أشرف حكيمي المعار لنادي بوروسيا دورتموند الألماني.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد لن يتفاوضوا لتمديد عقد إعارة حكيمي إلى نادي دورتموند.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي الريال، أعجبوا بالظهير الأيمن البالغ من العمر 21 عاما ، ويريدون إعادته إلى سانتياغو برنابيو الموسم المقبل.

وتحدثت أنباء في وقت سابق، عن رغبة بوروسيا دورتموند في ضم حكيمي بشكل دائم، لكن النادي الملكي لا يفكر في التخلي عن خدمات لاعبه الشاب.

وانضم حكيمي في صيف عام 2018 إلى بوروسيا دورتموند على سبيل الإعارة لمدة موسمين تنتهي مع نهاية الموسم الحالي.

وخاض حكيمي 25 مباراة مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، وسجل ثلاثة أهداف وصنع 10 أهداف أخرى.

المصدر: matchtv.ru