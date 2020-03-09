ليبيا – تمسك عضو مجلس النواب المنشق أبو بكر أحمد سعيد برفض الإجراء الذي اتخذته الحكومة الليبية بالتوقيع على مذكرة مع السلطات السورية.

سعيد قال في تصريح لصحيفة “الشرق الاوسط” اللندنية إن حكومة الوفاق تتمتع دون غيرها بالاعتراف الدولي كممثل للدولة والشعب الليبي بالتالي فإن تبعية السفارات والقنصليات والمندوبيات الليبية بالخارج تتبعها بشكل مباشر.

وإعتبر أن عملية تسليم ما وصفه بـ”النظام السوري” (الجمهورية العربية السورية) مقر سفارة ليبيا بدمشق للحكومة الليبية سابقة مخالفة لكافة الأعراف الدبلوماسية والسياسية وقرارات مجلس الأمن القاضية بعدم التعامل مع ما وصفها بـ” الأجسام الموازية للحكومة الشرعية والمعترف بها” (الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب) .