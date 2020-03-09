روسيا – تعتزم شركة “Sputniks ” الروسية الخاصة، إطلاق 5 أقمار صناعية إلى الفضاء في شهر سبتمبر المقبل، بواسطة صاروخ النقل “سويوز-2″، من بينها قمران لجهة أجنبية.

وأعلن فلاديسلاف إيفانينكو مدير عام الشركة، في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء “نخطط لإطلاق خمسة أقمار صناعية خلال السنة الجارية”.

ووفقا له، ثلاثة أقمار منها لسبر الأرض عن بعد- الأول “زوركي” قمر صغير من طراز Cubesat 6U أبعاده 10×2030 xسنتمترا، مزود بكاميرا تضمن الحصول على صور لسطح الأرض بدقة تصل إلى 15 مترا. والقمر الثاني من طراز Cubesat 3U أبعاده 30 x 10 x10 سنتمترا، والقمر الثالث Sirius-DZZ والقمران مزودان بكاميرات تضمن تصوير سطح الأرض بدقة تصل إلى 50 مترا. وقد شارك في صنع هذه الأقمار طلاب معهد موسكو للإلكترونات والرياضيات التابع للمدرسة العليا للاقتصاد وطلاب من مركز سيريوس التعليمي.

واضاف إيفانينكو، “علاوة على هذا سيتم إطلاق قمرين صناعيين أحدهما Challenge One وهو أول قمر صناعي تونسي، مصمم لبث الانترنت”. والقمر الآخر CAS500-1 لكوريا الجنوبية.

ووفقا له، جميع هذه الأقمار ستطلق بواسطة صاروخ النقل Soyuz-2.1a ووحدة التعجيل “فريغات” في شهر سبتمبر المقبل من مطار بايكونور الفضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة Sputniks، هي الشركة الروسية الخاصة الوحيدة التي تنتج وتطلق أقمارا صناعية صغيرة، وقد أطلقت أول قمر خاص في عام 2014.

المصدر: نوفوستي