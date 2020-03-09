ليبيا – أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً، بالأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش”.

أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، كشف بأن الاتصال تطرق لآخر مستجدات الأزمة في ليبيا، وسُبل دفع جهود استعادة الأمن والاستقرار هناك، خاصةً في ضوء استقالة المبعوث الأممي إلى ليبيا “غسان سلامة، مبيناً بأنه الطرفان تطرقا إلى أهمية أن يتم تعيين مبعوث أممي جديد في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف الليبية.

كما تم بحث سُبل التنسيق بين مصر والأمم المتحدة إزاء مستجدات القضايا الدولية والإقليمية المختلفة، حيث أكد شكري على دعم مصر لجهود ودور الأمم المتحدة المحوري في معالجة العديد من القضايا محل اهتمام المجتمع الدولي على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والتنموية.

ومن جانبه، عبر “جوتيريش” عن تقديره للدور الهام الذي تضطلع به مصر، منوهاً لتطلعه إلى استمرار التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة.