الجزائر – وقعت الشركة الجزائرية الحكومية للمحروقات “سوناطراك”، الإثنين، عقدا مع شركة “إيني” الإيطالية (حكومية)، لتسويق إنتاج حقل غاز شرقي البلاد حتى عام 2042.

جاء ذلك، وفق بيان لشركة “سوناطراك” تلقت الأناضول نسخة منه.

وجاء في البيان: “وقعت شركتا سوناطراك وإيني الإيطالية عقد تسويق إنتاج حقل الغاز المسمى (زمول الكبار) الواقع بولاية ورقلة (جنوب شرق)”.

ووفق البيان، فإن طاقة إنتاج هذا الحقل تقدر بـ 500 مليون متر مكعب سنويا.

وسيتم تسويق هذه الكميات حتى 2042، وفق البيان ذاته.

وفي 2019، جددت سوناطراك عقود مد إيطاليا بالغاز عبر شريكها الأساسي “إيني”، بكميات تصل 10 مليارات متر مكعب سنويا، لمدة 10 سنوات.

كما جددت الشركة ذاتها عقود توريد 8 مليار متر مكعب لشركة “إينال” ومليار متر مكعب لشركة “إديسون” الإيطاليتين، لمدة 8 سنوات لكل واحدة.

وأنتجت الجزائر ما يفوق 130 مليار متر مكعب من الغاز في 2019، سوقت منها 51 مليار متر مكعب للخارج، وبلغ الاستهلاك الداخلي 43 مليار متر مكعب، وفق بيانات رسمية لوزارة الطاقة.

وتستغل سوناطراك باقي الإنتاج الغازي المقدر بـ36 مليار متر مكعب، بضخه في آبار نفطية لزيادة الضغط بها ورفع إنتاجيتها وخصوصا الآبار القديمة‎‎.

الأناضول