فنلندا – أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية أن عسكرييها لن يشاركوا في مناورات الناتو Cold Response 2020، التي ستبدأ مرحلتها الرئيسية في النرويج يوم الاثنين، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الدفاع الفنلندية في بيانها: “بسبب الوضع المتعلق بفيروس كورونا المستجد، قررنا عدم المشاركة في المناورات العسكرية المذكورة. نحن نأمل أن يكون كل شيء على ما يرام في شول (المعسكر حيث يخضع العسكريون للحجر الحجر الصحي). لقد شكل ذلك، بالطبع خيبة أمل لمجموعتنا العسكرية، ولكن من الأفضل أن نكون في أمان بدلا من الندم”.

وقد بات معلوما في يوم الجمعة، أن حوالي 1.3 ألف شخص يخضعون للحجر الصحي في المناورات العسكرية الدولية Cold Response 2020، في النرويج بسبب اكتشاف إصابة أحد المشاركين بفيروس كورونا

وكان من المقرر أن يشارك الجيش الفنلندي في المناورات بـ400 عسكري من المجندين والمتطوعين والمتعاقدين وعناصر الخدمة.

وستنطلق مناورات Cold Response 2020 الشتوية في النرويج يوم الاثنين ويشارك فيها 16 ألف عسكري من 10 دول.

المصدر: نوفوستي