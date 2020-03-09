ليبيا – علق رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة عارف النايض اليوم الإثنين على حكم محكمة الجنايات الدولية بشأن أحقيتها في استمرار محاكمة سيف الإسلام معمر القذافي، مستندةً على دفوع حكومة السراج بعدم إنطباق قانون العفو العام عليه وعدم صدور أحكام نهائية من القضاء الليبي بحقه.

النايض أعرب في تصريح خاص لصحيفة المرصد عن إستهجانه لما اقدمت عليه حكومة السراج من طلب إرضاخ ملف المواطن الليبي سيف الإسلام القذافي لولاية محكمة الجنايات الدولية، بدلا من ولاية القضاء الليبي، ونفيها لسريان قانون العفو العام عليه حسب قوله.

وأشار رئيس مجمع ليبيا للدراسات إلى أن هذه الخطوة جاءت من حكومة “ليبية” غير منتخبة وفاقدة لثقة البرلمان المنتخب.

واختتم النايض تصريحه قائلاً:” ولكن هذا التنازل عن سيادة القانون الليبي وقرارات البرلمان الليبي غير مستغرب ممن استدعوا الاستعمار التركي الجديد”.