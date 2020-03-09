 نجاة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك من محاولة اغتيال في الخرطوم – صحيفة المرصد الليبية
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السودان – أفاد التلفزيون السوداني، صباح اليوم الاثنين، بأن رئيس وزراء البلاد عبد الله حمدوك نجا من محاولة اغتيال في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت في الساعه التاسعهة وخمس دقائق بواسطة سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

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ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر في مجلس الوزراء السوداني قوله إن حمدوك نجا من محاولة اغتيال استهدفت موكبه في العاصمة، فيما أكد التلفزيون الحكومي أنه نقل إلى مكان آمن.

ونقل مراسل RT عن شهود عيان قولهم إن سيارتين في موكب حمدوك تعرضتا للتفجير.

المصدر: وكالات + RT