ليبيا – أكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أن الجزائر مستمرة في جهوده لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا إلى إمكانية تسجيل تطورات إيجابية في الأيام القليلة القادمة.

بوقادوم وفي تصريح لوكالة “الأنباء الجزائرية”على هامش حفل أشرف عليه رئيس الجمهورية بقصر الشعب بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أمس الأحد أوضح أن الجزائر مستمرة في جهودها لحل الأزمة في ليبيا، مشيرا الى أن زيارة عبد الهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية إلى الجزائر تندرج في هذا الإطار.

وأضاف قائلا: في الأيام القليلة القادمة ستكون هناك تطورات لحل الأزمة الليبية أتمنى أن تكون إيجابية.

وبخصوص استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة لأسباب صحية في فترة حساسة تمر بها ليبيا، أعرب بوقدوم عن أمله في أن يتم تعيين مبعوث آخر في أقرب وقت ممكن يحظى بالقبول من جميع الأطراف ولا يميل إلى طرف على حساب آخر.