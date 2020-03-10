انجلترا – أعلن ليفربول جاهزية نجميه جوردان هندرسون قائد الفريق والظهير الأيسر أندي روبرتسون لخوض مباراة إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام ضيفه أتلتيكو مدريد غدا الأربعاء.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عشية المباراة المصيرية في دوري الأبطال: “هندرسون جاهز”.

ولم يلعب هندرسون منذ إصابته في عضلات الفخذ الخلفية خلال المباراة التي خسرها ليفربول بهدف دون رد أمام أتلتيكو في ذهاب ثمن نهائي “التشامبيونزليغ” قبل ثلاثة أسابيع لكن المدرب يورغن كلوب قال إن اللاعب عاد إلى التدريبات بشكل كامل أمس الأحد.

كما تواجد أندي روبرتسون بجانب مدربه خلال المؤتمر الصحفي، وكان اللاعب الإسكتلندي قد غاب عن الانتصار 2-1 في الدوري الممتاز على بورنموث يوم السبت بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية في التدريبات.

وقال روبرتسون إنه غاب عن المباراة مطلع الأسبوع ليكون جاهزا لمواجهة أتلتيكو “شعرت ببعض الألم في عضلات الفخذ الخلفية يوم الجمعة. غبت عن المباراة لأسباب احترازية”.

وبخصوص حارس عرين ليفربول، البرازيلي أليسون بيكر، قال كلوب: “أليسون لن يكون جاهزا بسبب الإصابة كما أنه لن يكون حاضرا يوم الاثنين (عندما يلتقي ليفربول مع إيفرتون في الدوري)”.

وأكد كلوب أن ليفربول سيحاول الاستفادة القصوى من خوض مباراة الإياب على أرضه وبين جماهيره.

المصدر: رويترز