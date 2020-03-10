ألمانيا – اكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، إنها ستعمل جاهدة على نقل اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة.

وعلى الرغم من انتقاد ميركل سماح تركيا للمهاجرين باجتياز حدودها مع اليونان، إلا أنها أكدت على ضرورة الاستمرار في التعاون مع أنقرة، مضيفة: “علينا أن نزيل الأسباب الأساسية الداعية إلى الهجرة. أعمل على ذلك منذ عام 2015 وسأستمر مستقبلا في ذلك”.

وأوضحت المستشارة أنها ستلتقي رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، لمناقشة اتفاقية الهجرة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي والتطورات الأخيرة في المنطقة.

وشددت ميركل على أن “اليونان تستحق كامل الدعم والتضامن”، لافتةَ إلى أن “اليونان هي أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى الحرب السورية والأزمة الليبية والتوتر في لبنان ومشاكل الحدود البحرية”.

المصدر: “الأناضول”