إصابة مارسيلو وكورتوا قد تمنعهما من مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

إصابة مارسيلو وكورتوا قد تمنعهما من مواجهة مانشستر سيتي في دوري الأبطال

إسبانيا – يعاني كل من حارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي تيبو كورتوا وزميله البرازيلي مارسيلو من إصابة عضلية ويحوم الشك حول مشاركتهما بمواجهة مانشستر سيتي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأصدر نادي العاصمة الإسبانية بيانا اليوم الثلاثاء أكد فيه أنه تبين للجهاز الطبي في النادي إصابة مارسيلو “بتمزق في العضلة على مستوى الفخذ الأيسر” في حين يعاني كورتوا من “تمزق على مستوى الحالب الأيسر”.

ولم يشر النادي الى مدة غياب اللاعبين عن الملاعب لكن الصحف الإسبانية تشير بأنهما قد لا يخوضا المباراة ضد مانشستر سيتي الأسبوع المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا.

وخسر ريال مدريد لقاء الذهاب على أرضه 1-2، وسيخوض مواجهة الإياب في معقل “السيتيزنز”، في الـ17 من مارس الجاري.

ويستطيع مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان سد ثغرة غياب مارسيلو بإشراك مواطنه فيرلاند ميندي، على أن يستعين بخدمات الحارس الفرنسي ألفونس أريولا بدلا من كورتوا بين الخشبات الثلاث.

المصدر: أ ف ب