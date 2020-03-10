ارتفاع أسعار النفط بعد أكبر خسارة يومية في 30 عاما

ارتفاع أسعار النفط بعد أكبر خسارة يومية في 30 عاما

فيينا – ارتفعت أسعار النفط اليوم بنحو 8% لتتعافى من الخسارة التي سجلتها امس الاثنين، حيث هبطت الأسعار مسجلة أسوأ أداء يومي في نحو 30 عاما.

ويأتي ذلك في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى تحفيز اقتصادي محتمل في ظل توقعات بهبوط أسعار النفط وتباطؤ تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس إنه سيتخذ خطوات “كبيرة” لدعم الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تأثير تفشي فيروس كورونا وسيبحث تخفيضات للضرائب على الرواتب مع النواب الجمهوريين في الكونغرس، اليوم الثلاثاء.

وبحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينيتش، ارتفعت عقود خام “برنت” بنسبة 8.3% إلى 37.21 دولار للبرميل، بينما ربحت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 7.9% إلى 33.59 دولار للبرميل.

ونزل الخامان القياسيان 25% يوم أمس الاثنين، لينخفضا لأدنى مستوياتهما منذ فبراير 2016 ويسجلان أكبر تراجع بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ 17 يناير 1991، حين تراجعت أسعار النفط بحدة عند اندلاع حرب الخليج الثانية.

وجاء الانخفاض الحالي بعدما لم تتوصل السعودية وروسيا يوم الجمعة إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط لدعم أسواق النفط.

المصدر: “رويترز”