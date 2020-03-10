ليبيا – عقد رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الإثنين اجتماعا بعدد من أعضاء مجلس الوزراء وذلك لبحث سير عمل وزاراتهم والتنسيق فيما بينها بما يكفل تقديم الخدمات الأفضل للمواطن.

الإجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية وزير التعليم فوزي بو مريز ووزير الصناعة السنوسي صالح بالإضافة إلى وزير الشؤون الاجتماعية فتحية علي حامد.

وبدوره،أكد الثني خلال الاجتماع على ضرورة تقديم الخدمات لكافة مناطق البلاد خاصة في المناطق التي تعاني بنية تحتية متهالكة أو تلك التي شهدت حربا على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة.

رئيس الحكومة الليبية شدد على ضرورة التعاون فيما بين الوزارات بما يكفل تقديم الخدمات الأفضل للمواطن وإيصال كافة الخدمات إليه والتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهله.