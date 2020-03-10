سوريا – أعلنت وزارة الدفاع التركية، امس “تحييد” 13 عنصرا من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، مؤكدة أنهم خططوا لشن عملية ضد العسكريين الأتراك في شمالي سوريا.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد: “نتيجة لعملية عسكرية ناجحة، تم تحييد 13 إرهابيا من حزب العمال الكردستاني (وحدات حماية الشعب)، استعدوا لشن هجوم على عناصر قوات عملية درع الفرات من منطقة تل رفعت”.

وتسيطر تركيا منذ العام 2016 على أراضي واسعة شمال سوريا جراء 4 عمليات عسكرية، “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام” و”درع الربيع”، نفذتها في المنطقة ضد من تصفهم بالإرهابيين، في إشارة إلى عناصر تنظيمي “داعش” و”وحدات حماية الشعب” الكردية، التي تعتبرها ذراعا لـ”حزب العمال الكردستاني”.

وتتهم تركيا المقاتلين الأكراد بشن عمليات إرهابية مستمرة ضد القوات التركية وحلفائها من التشكيلات المسلحة السورية المعارضة للحكومة السورية، خاصة بواسطة سيارات مفخخة.

المصدر: RT