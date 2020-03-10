ليبيا – قال مسؤول بالرئاسة الفرنسية أمس الاثنين إن القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه سيوقع على اتفاق لوقف إطلاق النار وسيلتزم به إذا احترمته الجماعات المسلحة التي تدعمها حكومة الوفاق.

المسؤول أشار وفقاً لوكالة “رويترز” للأنباء إلى أنه بعد إجتماع حفتر مع ماكرون في باريس “أكد لنا حفتر بأنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار لكنه سيتخلى عن هذا الالتزام إذا لم تحترمه الميليشيات”.

وأضاف :”حفتر أحد اللاعبين الرئيسيين بالمشهد السياسي الليبي ويجب أن يؤخذ في الحسبان، لا توجد خطط للقاء ماكرون برئيس حكومة الوفاق فائز السراج أو التحدث معه”.

كما أكد المسؤول على أن ماكرون أثار مسألة النفط وتحركات لضمان انتفاع جميع السكان بإيرادات النفط تؤدي إلى رفع الحصار المفروض على الموانئ لكن حفتر قال إنه لا علاقة له بذلك وفقاً لقوله.