السعودية – أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، أن الشركة سترفع إمداداتها النفطية، لعملائها داخل وخارج المملكة، إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وقال الناصر، اليوم الثلاثاء، إن إمدادات الخام ستزيد 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة الإنتاجية القصوى للشركة البالغة 12 مليون برميل يوميا.

وتابع الناصر أن الشركة اتفقت مع العملاء على تقديم تلك الكميات اعتبارا من أول أبريل القادم.

وكانت أسعار النفط، قد ارتفعت اليوم بنحو 8% لتتعافى من الخسارة التي سجلتها الاثنين، حيث هبطت الأسعار مسجلة أسوأ أداء يومي في نحو 30 عاما.

المصدر: رويترز