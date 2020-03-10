مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة اتخاذ إجراءات لخفض الأسعار، خاصة للفئات الأكثر احتياجا، من خلال ضبط الأسعار في الأسواق الاستهلاكية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده السيسي مع رئيس مجلس الوزراء وهيئة الرقابة الإدارية وعدد من الوزراء، لدراسة حالة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في البلاد.

وأفادت رئاسة الجمهورية في مصر، بأن الاجتماع تناول إجراءات ضبط الأسواق الاستهلاكية للسلع التموينية الأساسية، بالإضافة للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتطوير البطاقات التموينية لجعلها أكثر فعالية.

ويأتي ذلك على خلفية إعلان الحكومة المصرية في وقت سابق، عن نيتها خفض التضخم في البلاد خلال عام 2020 إلى نحو 9%.

المصدر: صفحة الرئاسة المصرية في فيسبوك