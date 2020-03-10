الكرملين: لا نستبعد التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن إنتاج النفط

الكرملين: لا نستبعد التوصل إلى اتفاق مع السعودية بشأن إنتاج النفط

موسكو – لم يستبعد الكرملين، اليوم الثلاثاء، احتمال توصل روسيا إلى اتفاق مع السعودية بشأن إنتاج النفط، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف : “لا أحد يستثني هذا كاحتمال”.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول إمكانية عودة المشاركين في اتفاق “أوبك+” إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى حل وسط.

وأضاف بيسكوف أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، تطرق إلى هذه المسألة، دون أن يقدم أية تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الروسي، إن الأنباء حول قيام السعودية بتقديم خصم إضافي لسعر النفط لعملائها وبزيادة إنتاجها أديا إلى الذعر في أسواق النفط يوم الاثنين وهبوطها بنحو حاد.

ولم يستعبد نوفاك، خلال مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء، مسألة إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج مع منظمة “أوبك”، بعد انتهاء الاتفاق الحالي في نهاية مارس الجاري.

وتخطط دول تحالف “أوبك+” عقد اجتماعات دورية في مايو ويونيو لتقييم وضع سوق النفط العالمية، وكانت دول “أوبك+” قد فشلت الجمعة الماضية في التوصل إلى اتفاق على تمديد خفض الإنتاج الحالي أو زيادة تخفيضات الإنتاج الحالية، الذي تم اقتراحه لمواجهة التداعيات الاقتصادية من انتشار فيروس كورونا.

ورفضت موسكو يوم الجمعة مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة. ويعني ذلك أن دول تحالف “أوبك+” ستكون منذ مطلع أبريل القادم غير مقيدة بخفض الإنتاج.

المصدر: “تاس”