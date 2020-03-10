ليبيا – أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان على وصول دفعة جديدة تضم 117 مقاتل من لواء المعتصم والسطان مراد أرسلتهم تركيا إلى ليبيا.

المرصد السوري نوّه بحسب المكتب الإعلامي التابع له أن هناك تحضيرات لإرسال دفعات جديدة مع العلم أن عدد الواصلين إلى ليبيا بلغ 4750 من الفصائل السورية الموالية لأنقرة أيضاً بالمعسكرات التركية هناك 1900 مجند بانتظار الذهاب وهناك 200 من هؤلاء المرتزقة الذين جندتهم اتركيا باتوا في أوروبا ولا علاقة لهم بالجهاديين بل هم من الفصائل المقاتلة والإسلامية التي كانت تقاتل النظام السورية وانضمت لاحقاً إلى الجيش الموالي لتركيا.

وكشف أن عدد القتلى منهم وصل إلى نحو 120 يتوزعون على فصائل الحمزات وسلطان مراد وصقور الشمال وسليمان شاه ولواء المعتصم قتلوا بمعارك طرابلس وعدة جبهات بليبيا تحت عباءة حكومة الوفاق بحسب قوله.

وقال إن هناك معلومات تفيد بقتل 7 منهم باستهداف من قبل الفصائل المتشددة الموالية لحكومة الوفاق عند محاولتهم تصوير معاركها حيث جرى قتلهم وإعدامهم ميدانياً، مشيراً إلى توقعاتهم بأن يتوقف هؤلاء عن الذهاب لكن الأموال كانت أهم لهم من استياء الشعبي السوري.