ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري أمس الاثنين باللعاصمة التونسية سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند لبحث آخر المستجدات الخاصة بالشأن الليبي.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب الجهود الدولية لإنهاءالأزمة الليبية ودور الولايات المتحدة الأمريكية في ذات الشأن.

كما تطرق اللقاء إلى عمل البعثة الأممية لدى ليبيا الراعية للمساعي الدولية لإنهاء الأزمة في ليبيا خاصةً عقب استقالة المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة ودور البعثة الأممية خلال الفترة القادمة.