الولايات المتحدة – أفادت شبكة “سي إن بي سي” بأن عضوين جمهوريين بالكونغرس تواصلا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قبل إعلانهما اليوم دخول الحجر الصحي، إثر التقائهما بشخص تأكدت إصابته بفيروس كورونا.

وبحسب ما نقلته شبكة “سي إن بي سي”، فإن ترامب صافح النائب دوغ كولينز، من ولاية جورجيا الأسبوع الماضي، وسافر مع مات غايتس، من فلوريدا على متن الطائرة الرئاسية الأولى اليوم الاثنين.

​وأعلن كولينز وغايتس، أنهما عزلا نفسيهما ذاتيا لأنهما تواصلا مباشرة مع شخص في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في ماريلاند أواخر فبراير، والذي تم تشخيصه كمصاب بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للشبكة الأمريكية فإن عضوي الكونغرس لم تظهر عليهما أعراض الفيروس، حيث قال غايتس في تغريدة له إنه أجرى اختبارات كورونا ويتوقع صدور النتائج قريبا.

إلى ذلك، لم يعلن كولينز إجراء اختبارات، فيما رفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

ونقلت “إن بي سي نيوز” عن أحد مساعدي كولينز قوله، إنه بالإضافة إلى عزل عضو الكونغرس لنفسه ذاتيا، فإن اثنين من الموظفين العاملين في مكتبه يباشرون العمل من الحجر الصحي.

ونشر غايتس صورة له وهو يرتدي قناع تنفس أثناء مراجعته بعض الأوراق قبل التصويت على حزمة التمويل الطارئة بقيمة 8.3 مليار دولار لمكافحة انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أنه تم حتى الآن تسجيل 624 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بينها 26 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية