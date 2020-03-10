فيينا – أغلقت بورصات الشرق الأوسط على ارتفاع، يوم الثلاثاء، لتتعافى من انخفاض قياسي في اليوم السابق، وذلك إثر انتعاش أسعار النفط بفضل آمال بتحفيز الاقتصادي العالمي.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت عشرة بالمئة بحلول الساعة 10.41 بتوقيت غرينتش، بعد يوم من تراجعها 25 بالمئة مع خفض السعودية لأسعار الخام لشهر أبريل، واعتزامها زيادة الإنتاج.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 7.1 بالمئة، مسجلا أكبر مكسب خلال الجلسة منذ أغسطس 2015، منهيا سلسلة من الخسائر استمرت على مدى 4 جلسات، فيما قدمت أسهم القطاع المالي أكبر دعم للمؤشر، مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 8.8 بالمئة.

وأغلق سهم أرامكو السعودية مرتفعا 9.9 بالمئة إلى 31.15 ريال (8.30 دولار).

وقالت شركة النفط العملاقة، التي انخفض سهمها بشدة على مدى الجلستين الماضيتين، إنها سترفع إمدادات النفط إلى 12.3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وقفز سهم شركة المراعي للأغذية والمشروبات 9.9 بالمئة بعد أن عينت الشركة نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيسا لمجلس إدارتها.

أما في الإمارات، فقد ارتفع مؤشر دبي 7.3 بالمئة، وكان المؤشر قد انخفض لأدنى مستوى منذ أبريل 2013 في الجلسة الماضية، علما وأن قفز سهم “بنك دبي الإسلامي” 10.4 بالمئة، فيما أضاف سهم إعمار العقارية 7.4 بالمئة.

كما أغلق مؤشر بورصة أبوظبي مرتفعا 5.5 بالمئة بعد يوم من تسجيله أكبر خسارة في يوم واحد منذ نوفمبر 2009، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 7.1 بالمئة.

وفي قطر، ارتفع مؤشر سوق الأسهم 3.3 بالمئة بعد أن سجل أكبر انخفاض خلال جلسة فيما لا يقل عن عقدين يوم الاثنين، وقفز سهم “بنك قطر الوطني” 6.3 بالمئة، لكن سهم بنك قطر الدولي الإسلامي تراجع 6.4 بالمئة.

المصدر: رويترز