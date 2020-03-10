تعرف على سيناريوهات تحديد بطل الدوري الإيطالي بعد إيقاف “الكالتشيو”

تعرف على سيناريوهات تحديد بطل الدوري الإيطالي بعد إيقاف “الكالتشيو”

إيطاليا – أصدر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، بيانا بخصوص مصير بطولة الدوري المحلي خلال الموسم الجاري.

وحسب بيان الاتحاد الإيطالي، فإن هناك محاولة لإعادة جدولة مباريات المسابقة، بحيث يتم انتهاء اللقاءات يوم 31 مايو المقبل، من خلال استغلال كل التواريخ المتاحة، لإقامة الجولات في هذه الفترة.

وأضاف البيان: “إذا لم ينجح الاتحاد الإيطالي في لعب كل جولات البطولة بسبب فيروس كورونا، فإن هناك بعض المقترحات سيتم مناقشتها في اجتماع آخر يوم 23 مارس الجاري”.

وأشار إلى أن الاقتراح الأول هو إنهاء البطولة بدون إعلان بطل، لكن سيتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.

أما الاقتراح الثاني فهو اعتماد جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى اللحظة التي سيتوقف عندها الموسم الحالي.

أما الفرضية الثالثة والأخيرة، فهي تنظيم مباريات فاصلة لتحديد بطل الدوري والهابطين إلى الدرجة الثانية.

وكان اتحاد الكرة الإيطالي قد قرر أمس الاثنين إيقاف مباريات “الكالتشيو” لمدة شهر كامل، بسبب خطر زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويتصدر يوفنتوس فرق الدوري الإيطالي برصيد 63 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن لاتسيو الوصيف بعد مضي 26 جولة من عمر “الكالتشيو”.

المصدر: وكالات