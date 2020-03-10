روسيا – أكدت مصادر في وزارة الدفاع الروسية أن دبابات T-90M المطورة ستظهر في العرض العسكري الذي ستقيمه موسكو في الذكرى 75 للنصر على النازية في 9 مايو القادم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الدبابات المعدلة والتي تخضع للاختبارات حاليا استعدادا لإدخالها كآليات معتمدة في الجيش الروسي ستعرض لأول مرة للعلن في 9 مايو القادم، كما ستظهر في العرض العسكري الذي سيقام في موسكو آليات ومعدات عسكرية لم تشهدها الاستعراضات العسكرية الروسية من قبل.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أكد في وقت سابق أن الاستعراض العسكري الذي ستحييه موسكو هذا العام بمناسبة الذكرى 75 للنصر على النازية، سيشارك فيه الكثير من الجنود و375 آلية وطائرة عسكرية، إضافة إلى 24 نوعا من المعدات العسكرية الروسية الحديثة.

أما دبابة T-90M التي ستظهر في العرض هذا العام فهي نسخة معدلة ومطورة عن دبابات T-90 الشهيرة، مزودة بسبطانة ذات دقة تصويب عالية من عيار 125 ملم.

كما حصلت هذه الدبابة على أنظمة “كالينا” للتوجيه والتصويب الإلكتروني، والتي تعتمد على تقنيات بصرية وحرارية متطورة، إضافة لمدفع رشاش يمكن التحكم به عن بعد من عيار 12.7 ملم.

المصدر: نوفوستي