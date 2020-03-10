ليبيا – إتهم عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بالقاسم دبرز المبعوث الأممي غسان سلامة بالفشل منذ تكليفه بإدارة الملف الليبي على رأس البعثة الأممية.

دبرز وفي تصريحا لموقع “TRT” التركي اليوم الثلاثاء أضاف:” جزء من فشل سلامة يرجع إلى الانقسامات الدولية حول الملف الليبي ومن بينها الخلاف الإيطالي الفرنسي ودعم دول اقليمية وروسيا حفتر على حساب حكومة الوفاق الشرعية المعترف بها دولياً” حسب زعه ، مشيراً إلى أن الخلافات الدولية ساهمت في إفشال مهمة المبعوث الأممي.

عضو مجلس الدولة إختتم تصريحه بالزعم أن سبب استقالة سلامة لا تتعلق بصحته وإنما بانحيازه إلى “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) والسكوت عن ما وصفها بـ” الجرائم التي يرتكبها ” بشكل يومي وبخاصة منذ شنِّه حرباً على العاصمة طرابلس في شهر إبريل من العام الماضي حسب قوله.