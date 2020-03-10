ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب زياد دغيم أن خلو منصب رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا له تداعيات خطيرة على المشهد الليبي بخاصة مع استمرار الحرب في طرابلس.

دغيم وفي تصريح لموقع “TRT ” التركي اليوم الثلاثاء قال إن استقالة سلامة خبر سيء لأنه سياسي وقامة مثقفة من الطراز الأول وعروبي بذل جهداً كبيراً لحل الأزمة الليبية وقد يكون أخطأ ولكن هذه هي طبيعة العمل ربما يكون مصيرها الفشل.

ورأى أن استقالة سلامة قد تكون بسبب الفشل في المسار السياسي إذ إن من المتوقع الآن عودة جولة جديدة من حرب أكثر شراسة وتطوراً في الأسلحة المستخدمة في طرابلس.

عضو مجلس النواب أوضح أن الانقسام السياسي في ليبيا والدولي سينعكس سلباً على اختيار أي شخصية بديلة لغسان سلامة على الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن نائبة سلامة ستيفاني ويليامز قد تكون بديلاً منه.