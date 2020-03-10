ليبيا – أهاب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بكافة الجهات ذات العلاقة بإستشعار خطورة الموقف والتحرك فوراً لتشكيل لجان وفرق طوارئ لحشد الجهود والإمكانيات المحلية وإعطاء الأولوية القصوى لرفع مستوى الجهوزية والإستعداد تحسّباً لمجابهة ظهورحالات إصابة بالفيروس ولتقليل الأضرار قدر الإمكان.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض أشار في بيانا له تلقت المرصد نسخة منه إلى أنه سيسخر كافة إمكانياته وخبراته الفنية لتقديم الدعم اللازم والتواصل مع كل الجهات لتنسيق جهود الإستجابة للجان وفرق الطوارئ في كافة أنحاء البلاد.

وأكد المركز على ضرورة التقيد بخطة الاستجابة الوطنية لمجابهة خطر إنتشار فيروس الكورونا المستجد التي وضعها المركز والتنسيق مع اللجنة التسيرية واللجان الفنية الفرعية في كل أنشطة الإستجابة.

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