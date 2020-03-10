إسبانيا – أعلنت رابطة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، إقامة الجولتين المقبلتين الـ28 و 29 من الليغا بدون جمهور، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وجاء القرار بعد مشاورات، في اجتماع طارئ عقد اليوم، بين الرابطة والاتحاد الإسباني ووزارة الصحة وجهات أخرى معنية في البلاد.

ويصبح هذا القرار ساري المفعول من يوم الجمعة القادم، حيث يبدأ من مباراة ريال مدريد وإيمار على ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وبعد إقامة الجولتين، ستأتي فترة التوقف الدولي، التي كان من المفترض أن تلعب فيها المنتخبات مباريات ودية، ومباراة تصفيات، قد يتم تأجيلها.

وإلى حين موعد عودة الدوريات، في الثالث من أبريل، سوف يتم اتخاذ القرار المناسب، على ضوء تطور الأحداث، سواء بمواصلة اللعب بدون جماهير، أوعودتهم، أو تأجيل المباريات، وما إلى ذلك.

المصدر: “رويترز”