فرنسا – دعت مارين لوبان، رئيسة الحزب اليميني الأكبر في فرنسا، الاتحاد الأوروبي إلى “تهديد” الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفرض “عقوبات” على بلاده.

وقالت لوبان خلال تصريحاتها التي بثتها إذاعة RTL إنه يتعين على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يقوم بـ”حماية صارمة للحدود” ومواجهة “فعل الحرب” الصادر عن أنقرة، التي سمحت بتدفق المهاجرين على الحدود اليونانية.

ومن المتوقع أن يصل أردوغان اليوم إلى بروكسل، حيث يناقش قضية الهجرة غير الشرعية ومحاولة عشرات آلاف المهاجرين عبور الحدود بين تركيا واليونان.

وأعلن الرئيس التركي في 29 فبراير الماضي أنه سيتوقف عن الالتزام باتفاق مارس 2016، الذي ينص على بقاء المهاجرين في تركيا، مقابل تقديم مساعدة مالية أوروبية إلى أنقرة. وبرر أردوغان قراره هذا بعدم وفاء أوروبا لالتزاماتها بموجب الاتفاق.

المصدر: لو فيغارو