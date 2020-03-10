الولايات المتحدة – أعلنت جامعة هارفارد الأمريكية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، تحويل طلابها إلى نظام التعليم الافتراضي (التعليم عن بعد)، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الجامعة، لاري باكو، في بيان نشر على موقع الجامعة الإلكتروني: “سنبدأ بالتحول إلى التعليم الافتراضي.. وهدفنا هو إتمام هذه العملية بحلول يوم الاثنين 23 مارس، مع بدء الدروس الأولى بعد عطلة الربيع”.

كما ناشد رئيس الجامعة الطلاب عدم العودة إلى مساكنهم الجامعية بعد العطلة قدر الإمكان، مشيرا إلى أن الخطوات المتخذة من قبل إدارة هارفارد تتفق مع توصيات الدوائر الصحية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

وحذت هارفارد في ذلك حذو جامعات أمريكية أخرى اتخذت سابقا إجراءات احترازية عدة لمواجهة كورونا، من بينها جامعة ماساتشوستس التي أعلنت عن إلغاء كثير من فعالياتها أو تأجيلها حتى إشعار آخر، والانتقال، منذ اليوم الثلاثاء، إلى بث الدروس مباشرة عبر الإنترنت لمجموعات تضم أكثر من 150 طالبا.

مع ذلك، فقد أشارت قيادة جامعة ماساتشوستس إلى أن الامتحانات المرحلية ستجري “وفقا للجدول”، على الرغم من الإجراءات الجديدة.

أما جامعة كولومبيا في نيويورك فألغت الدروس يومي الثلاثاء والأربعاء، مع الإفادة بأن الجامعة تنتقل إلى نظام التعليم الافتراضي اعتبارا من يوم الأربعاء. وأوضح رئيس الجامعة، لي بولينجير، أن إلغاء الدروس في القاعات لا يعني إغلاق الجامعة بل حرصها على منع انتشار الفيروس.

ورصدت السلطات الطبية في الولايات المتحدة أكثر من 700 حالة إصابة بفيروس كورونا، وتأتي ولاية واشنطن (شمال غرب) في مقدمة الولايات من حيث عدد الإصابات، وتليها ولايتا نيويورك وكاليفورنيا. وتم تسجيل 27 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بكورونا عبر العالم 116 ألف، وتوفي أكثر من 4 ألف شخص جراء إصابتهم بهذا الفيروس.

المصدر: إنترفاكس