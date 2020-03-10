لبنان – كشف وزير المالية اللبناني، غازي وزني، إن احتياطي لبنان من العملات الأجنبية يبلغ أكثر من 20 مليار دولار، وسط مخاوف حول نقص السيولة في البلاد.

وصرح وزني لتلفزيون “المؤسسة اللبنانية للإرسال” أمس الثلاثاء أن مصرف لبنان المركزي “يقول إن لديه 29 مليار دولار، استخدم 7 مليارات منها لإعطائها للمصارف” لتلبية التزاماتها.

وواجه لبنان، الذي يعاني من أزمة سيولة خانقة واحتجاجات مستمرة، أمس الاثنين، استحقاق تسديد سندات يورويوند بقيمة 1.2 مليار دولار، فيما 700 مليون دولار تستحق في مارس و600 مليون أخرى في يونيو.

وأعلن مصرف لبنان المركزي في نهاية فبراير الماضي أن احتياطي العملات الأجنبية لديه يبلغ 35.8 مليار دولار.

ويرزح لبنان تحت ديون تصل قيمتها إلى 92 مليار دولار، ما يشكل نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب وكالة التصنيف الائتماني “ستاندر اند بورز”. وتعد هذه النسبة من الأعلى في العالم.

ولم يسبق للبنان التعثر والتخلف عن دفع ديونه، على الرغم من تاريخه المضطرب، لكنه في الأشهر الأخيرة واجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 1975-1990.

المصدر: أ ف ب