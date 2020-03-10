ليبيا – أفصح وزير العمل والتضامن الاجتماعي التركي الأسبق وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض الحالي ياشار أوكويان عن 3 ضحايا جدد تابعين لجهاز المخابرات التركية لقوا حفتهم في مواجهات مع الجيش الليبي ولم تفصح عنهم الحكومة.

أوكويان شارك صورًا لـ3 من عناصر المخابرات التركية الذين قتلوا في ليبيا خلال ظهوره في إحدى برامج قناة “خلق تي في” والتي قامت بالتشويش على صور الضحايا منعًا للتعرض للمسائلة القانونية خاصة بعد حجب موقع “أوضة تي في” الإخباري واعتقال صحفييه بسبب نشر خبر عن قضية متعلقة، وفقاً لما نشره موقع “تركيا الآن”.

وقال أوكويان إن جثامين هؤلاء الضحايا جاؤوا من ليبيا إلى تركيا سرًا ولم تفصح عنهم الحكومة وتساءل:” لماذا تخفي الحكومة هذا وبأي عقل تخفيه! بينما تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا لقطات من البرنامج على نطاق واسع”.

يُشار إلى أن موقع “أوضة تي في” نشر في الـ3 من شهر مارس الجاري خبرًا عن عناصر المخابرات الذين استشهدوا في ليبيا وتضمن الخبر معلومات عن هوية القتيل الذي مات خارج الوطن ومعلومات عن عائلته وعن جنازته والمنزل الذي يقيم به فما كانت من السلطات إلا أنها حجبت الموقع واعتقلت العاملين به وألقت الشرطة التركية القبض على رئيس تحرير موقع “أوضة تي في” ومراسليه.