السعودية – فقدت أسعار عقود النفط الآجلة مكاسبها المحققة في بداية تعاملاتها الصباحية، الأربعاء، بعد إعلان السعودية عزمها زيادة إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسي جديد.

وصباح الأربعاء، قالت شركة “أرامكو” السعودية إنها تلقت توجيهات من وزارة الطاقة في البلاد تقضي بزيادة إنتاجها النفطي إلى 13 مليون برميل يوميا.

وتدخل المملكة بذلك مرحلة تحد جديدة مع روسيا على وجه الخصوص، التي رفضت، الجمعة، الموافقة على مقترح لخفض كلي للإنتاج بواقع 3.2 ملايين برميل يوميا، حتى نهاية 2020.

وبحلول الساعة (07:57 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 0.73 بالمئة أو 27 سنتا إلى 36.93 دولارا للبرميل.

كانت عقود برنت الآجلة صعدت في بداية التعاملات إلى متوسط 38.89 دولارا للبرميل، مدفوعة بتحفيز اقتصادي أمريكي لمواجهة كورونا، وتصريحات روسية بوجود محادثات ضمن تحالف “أوبك+”، الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجين مستقلين.

كما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل/نيسان، بنسبة 0.58 بالمئة أو 20 سنتا إلى 34.16 دولارا للبرميل.

والجمعة، تفكك اتفاق خفض الإنتاج بعد رفض روسيا مقترح “أوبك”؛ ما يمهد لانتهاء أطول اتفاق لخفض إنتاج النفط بين منتجي المنظمة وآخرين مستقلين، دام 3 سنوات و3 شهور.

ووفق بيانات أوبك”، بلغ إنتاج السعودية النفطي في يناير/كانون الثاني 9.6 ملايين برميل يوميا.

الأناضول