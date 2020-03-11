السعودية – تراجعت أسهم “أرامكو” بشكل حاد بعد ظهر الأربعاء، متجاوبة مع انخفاض بنسبة 1% في أسعار النفط، بعد أن أعلنت الرياض خططا لتعزيز طاقة انتاج الخام للمرة الأولى خلال أكثر من 10 سنوات.

وعند الساعة 11.59 بتوقيت غرينتش، كانت أسهم أرامكو متداولة عند 29.70 ريال سعودي (7.91 دولار)، بانخفاض 4.7 بالمئة عن إغلاقها السابق، وأقل بكثير من سعر طرحها العام الأولي البالغ 32 ريالا، والذي قدرت قيمة الشركة على أساسه بنحو 1.7 تريليون دولار عند إدراجها في ديسمبر.

إلى ذلك، قالت أربعة مصادر مطلعة إن السعودية طلبت من الإدارات الحكومية تقديم مقترحات لخفض ميزانياتها بما لا يقل عن 20 بالمئة في خطوات تقشف جديدة لمواجهة الانخفاض الحاد في أسعار النفط.

وأضافوا أن الطلب أرسل قبل أكثر من أسبوع بسبب المخاوف بشأن تأثير فيروس كورونا على أسواق الخام وقبل انهيار اتفاق خفض الإنتاج بين أوبك وحلفائها يوم الجمعة.

وأبلغ أحد المصادر وكالة “رويترز” أنه عند إرسال الطلبات الخاصة بالميزانية كان المسؤولون السعوديون يتوقعون مفاوضات صعبة مع روسيا بخصوص الحاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج من أجل استقرار الأسواق.

وأرسلت وزارة المالية السعودية توجيهات للإدارات الحكومية بتقديم مقترحات لخفض بين 20 و30 بالمئة في ميزانياتها للعام 2020.

وصرح أحد المصادر بأن وزارة الخارجية نفذت بالفعل خفضا بنسبة 20 بالمئة، مضيفا أن التخفيضات لن تؤثر على الأجور بل على المشروعات التي يمكن تأجيلها والعقود التي لم تتم ترسيتها بعد.

جدير بالذكر أن السعودية، أكبر دولة مصدر للنفط في العالم، تعتمد اعتمادا كبيرا على إيرادات الخام.

المصدر: رويترز