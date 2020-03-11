السعودية – استأجرت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ما يصل إلى 14 ناقلة نفط عملاقة بشكل مبدئي لشحن النفط الخام إلى العملاء، مع شروع المملكة في تنفيذ تعهدها بزيادة إنتاج النفط الخام.

وقالت مصادر بقطاع الشحن البحري إن طفرة حجوزات الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، التي تملك أسطولا من 42 ناقلة خام ضخمة، ساهمت في ارتفاع أسعار الشحن على الناقلات العملاقة لأكثر من مثليها وسط “حمى استئجار” هذا الأسبوع.

وبحسب عدة مصادر في مجال السمسرة البحرية، ارتفعت ليوم الأربعاء أسعار استئجار الناقلات العملاقة على خط الخليج-الصين لأكثر من مثليها، إلى حوالي 70 ألف دولار لليوم الواحد، من حوالي 30 ألف دولار يوم الاثنين.

وقالت كل من السعودية وروسيا إنها ستزيد الإنتاج مطلع الأسبوع بعد أن انهار يوم الجمعة اتفاق استمر لثلاث سنوات بينهما وبين كبار منتجي النفط الآخرين لكبح المعروض، مما دفع بأسعار الخام العالمية للانحدار.

المصدر: رويترز