افتتاح معرض الصور الشعبية العربية للقرنيْن الـ19 و20 في موسكو

موسكو – افتتح في متحف الشرق بموسكو معرض ” الأنبياء والأبطال، الصورة العربية الشعبية العربية للقرنيْن الـ19 و20″.

وذلك في إطار مهرجان “عام الثقافة المصرية في روسيا”. وحضر مراسم افتتاح المعرض سفير مصر في روسيا إيهاب نصر الذي أشار إلى أن المعرض سيساعد الروس في الحصول على معلومات أكثر عن الثقافة العربية.

وقال السفير في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح المعرض: “شرف كبير لي أن أحضر هذا المعرض وأعتبر أن المبادرة بإقامته هي مبادرة ممتازة ومشروع جيد يفتح صفحة مجهولة للمواطنين الروس وهي صفحة الأدب العربي الشعبي. وآمل بأن تجدوا هنا ما يهمكم”.





كما أعرب السفير عن أمله بأن يكون هذا المشروع دافعا لضيوف المتحف لدراسة قصة يرويها كل عمل فني يقدمه المعرض.

وقال مدير متحف الشرق في موسكو، ألكسندر سيدوف:” إن المعرض هو تجربتنا الأولى لإطلاع أهالي موسكو على طبقة جديدة من الثقافة العربية تتمتع بشعبية كبيرة في البلدان العربية.

وأضاف قائلا ” يجب ألا يغيب عن الذهن أن غالبية الأعمال الفنية التي نعرضها هنا تعود إلى المستشرق والمستعرب الروسي البارز، يوري زافادوفسكي.

يذكر أن المعرض يقدم لمن يرتاده نماذج نادرة من الصور العربية الشعبية للقرنين الـ19 و20 . وهناك 30 صورة مطبوعة في مطلع القرن الـ20 بمصر و5 صور مطبوعة في الجزائر، إضافة إلى 3 لوحات فنية واردة من العراق بصور المقدسات الشيعية في كربلاء.

وتنتمي التحف المعروضة إلى مجموعتين فنيتين هما للمستشرق الروسي، يوري زافادوفسكي (1909–1979) والفنان التشكيلي الروسي للقرن الماضي “إيفان بيليبين (1876 – 1942).

المصدر: تاس