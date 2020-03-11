ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ أمس الثلاثاء بمقر الوزارة سفير الجزائر في تونس عزوز باعلال.
اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة الليبية.
وأكد الجانبين على ضرورة إيجاد حل ليبي ليبي يضمن تسوية سياسية دائمة للصراع الدائر في البلاد.
وفي ذات السياق استقبل الريّ سفير فرنسا في تونس أوليفيي بوافر دافور الذي بحث معه عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الوضع في ليبيا.