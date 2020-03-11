اللقاء تطرق وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة الليبية.

ليبيا – استقبل وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ أمس الثلاثاء بمقر الوزارة سفير الجزائر في تونس عزوز باعلال.

وفي ذات السياق استقبل الريّ سفير فرنسا في تونس أوليفيي بوافر دافور الذي بحث معه عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ولاسيما الوضع في ليبيا.