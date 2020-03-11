انجلترا – تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم الأربعاء إلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول الإنجليزي الذي يستضيف أتلتيكو مدريد الإسباني في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 23:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الألماني يورغن كلوب، المدير الفني للريدز، بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة ضيفه الإسباني:

بينما اختار الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد التشكيلة الأساسية التالية ضد الريدز:

يذكر أن مباراة الذهاب في إسبانيا انتهت لمصلحة أتلتيكو بهدف دون مقابل.

المصدر: Atleti/LFC/twitter