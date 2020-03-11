الجزائر – اوضح وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، إنه متفائل حيال إمكانية التوصل إلى توافق بين منتجي “أوبك” والدول غير الأعضاء في المنظمة على خفض إنتاج النفط.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن عرقاب تأكيده أنه تحدث إلى الأمين العام للمنظمة، حيث اتفقا على أهمية مواصلة الحوار في ظل مثل هذه الأزمة العميقة.

وأضاف أن اتصالات ونقاشات مكثفة بدأت منذ يوم الاثنين بين منتجي “أوبك” وغير الأعضاء للتوصل إلى طريقة لاستعادة الاستقرار في سوق النفط.

وأشاد الوزير بالتصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، التي قال فيها إن الحوار مستمر مع دول منظمة “أوبك”، وأن روسيا سترسل ممثلا إلى اجتماع اللجنة الفنية المشتركة لدول تحالف “أوبك+” يوم 18 مارس الجاري.

وكان خاما “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” قد هبطا مطلع الأسبوع الجاري في يوم وصف “بالاثنين الأسود” بنحو 30%، على خلفية فشل دول “أوبك +” في التوصل إلى اتفاق، وصدور أنباء عن حسومات في الأسعار قدمتها السعودية لعملائها في آسيا وعزمها زيادة الإنتاج.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية