روسيا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تحليق طائرتي “تو-142” الروسيتين المضادتين للغواصات فوق المياه الدولية بالقرب من ولاية ألاسكا شمال غربي الولايات المتحدة جرى وفقا للقواعد الدولية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن “تحليق طائرتي تو-142 التابعتين للقوات البحرية الروسية تم تنفيذه بما يتفق تماما مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي”، مضيفة أن مهمة الطائرتين استغرقت حوالي 12 ساعة.

وأشارت الوزارة إلى أن مقاتلات أمريكية من طراز F-22 وF-18 رافقت الطائرتين الروسيتين “في مراحل معينة من مسارهما”.

وكانت القيادة المشتركة الأمريكية للدفاع الجوفضائي أعلنت، سابقا من الثلاثاء، أن الطائرتين الروسيتين دخلتا منطقة التعرف الخاصة بالدفاع الجوي الأمريكي لدى تحليقهما شمالي ولاية ألاسكا.

وأشارت القيادة إلى أن الطائرتين لم تدخلا أجواء الولايات المتحدة وكندا.

المصدر: تاس