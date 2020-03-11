سوريا – أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الثلاثاء، أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، خلوصي أكار، بحثا أثناءه الوضع في إدلب السورية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن شويغو وأكار ناقشا “القضايا المتعلقة بتطبيق البروتوكول الملحق بمذكرة إعادة الاستقرار إلى منطقة إدلب لخفض التصعيد”.

من جانبها، أفادت وزارة الدفاع التركية، في بيان، نقلته وكالة “الأناضول” التركية الرسمية، بأن أكار تبادل “وجهات النظر مع نظيره الروسي بشأن جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم”. كما أكد الجانبان، بحسب البيان تمسكهما بإبقاء الهدنة، وتنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاق الروسي التركي حول إدلب، والجهود الهادفة إلى دعم السلام والاستقرار في المنطقة.

وتم تبني البروتوكول الملحق في ختام محادثات أجراها الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، أثناء لقائهما في موسكو، في 5 مارس.

ونصت هذه الوثيقة، التي أكد الطرفان فيها تمسكهما بـ “مسار أستانا” الثلاثي (روسيا وتركيا وإيران) حول سوريا، ومحاربة الإرهاب، على إجراءات عدة هادفة لإنهاء المواجهات بين القوات التركية والسورية في منطقة إدلب.

المصدر: إنترفاكس + الأناضول