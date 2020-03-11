ليبيا – إعتبر المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة أن القتال في طرابلس مقصد شرعي من مقاصد القتال في الإسلام إذا كان من أجل الدفاع عن المستضعفين لتكون كلمة الله هي العليا.

الساعدي قال خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إن النية في القتال تتعلق بالدافع الذي تم الخروج من أجله للقتال وأن الدفاع عن الأرض لتملك القوة وظلم الغير يُعد في سبيل الشيطان بحسب قوله.

واختتم قائلاً :”كذلك القتال في طرابلس حسب النية فإذا كانت النية سيئة أو بها علو في الأرض أو استباحة الأموال بغير حق فلا ينطبق عليه المقصد الشرعي وكل جندي يُحاسب على نيته”.