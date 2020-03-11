ليبيا- التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الأربعاء برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج في بريتوريا بجنوب إفريقيا لمناقشة الجهود الدولية لدعم حل سياسي للصراع في ليبيا.

السفارة الأمريكية لفتت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها إلى أن هذا هو الاجتماع الرابع للسفير مع السراج منذ تولي السفير مهامه في أغسطس من العام الماضي.

وأعرب السفير الأمريكي عن شكره لحكومة الوفاق على مشاركتها الجادة في الحوارات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تقودها الأمم المتحدة بتيسير من ليبيا.

وأبدى قلقه العميق إزاء وقف إطلاق النار “الهش” حول طرابلس والإغلاق المستمر لإنتاج النفط واستمرار تهجير العائلات الليبية بسبب القصف المستمر للمناطق والبنية التحتية المدنية بحسب تعبيره.

كما أكد على رؤية الولايات المتحدة المتمثلة في ليبيا ذات سيادة خالية من التدخل الأجنبي، محذراً من أن الصراع الحالي يهدد بتجميع أجزاء أخرى من إفريقيا بالإضافة إلى منطقة شرق البحر المتوسط.

ونوّه إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم الحل السياسي الذي يسمح للشعب الليبي بتحقيق رغبته في الحكم الشامل والديمقراطي.