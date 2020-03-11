مصر – سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري، نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان حول تطورات أزمة سد “النهضة”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، بأن شكري حرص خلال مباحثاته امس مع نظيره الإماراتي، على نقل الرسالة والتطلع إلى مواصلة الإمارات دعمها لمصر، لا سيما في إطار القرار العربي الصادر مؤخرا عن الاجتماع الوزاري العربي الأخير في شأن ملف سد “النهضة”.

وأوضح حافظ أن وزير الخارجية الإماراتي أكد بدوره مساندة بلاده لمصر ودعم كل ما يصون الأمن القومي المصري، كما أكد على ما تمثله العلاقة مع مصر من أهمية خاصة لبلاده، مشددا على ارتباط الأمن القومي لكل من البلدين.

تأتي زيارة شكري إلى الإمارات في اطار جولة عربية تشمل 7 دول لتسليم رسائل من السيسي إلى قادتها بخصوص أزمة سد “النهضة”.

المصدر: وكالات