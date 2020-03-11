ليبيا – أثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في تصريح له على الجهود المبذولة لتنظيم “مهرجان بنغازي للجاليات العربية والأجنبية”.

العقوري وفي تصريح نشره المكتب الإعلامي لمجلس النواب اليوم الأربعاء أكد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في العمل من أجل إرسال رسالة أمن وتعايش سلمي من مدينة بنغازي إلى الخارج الأمر الذي سيشجع على عودة البعثات الدبلوماسية و الشركات الأجنبية إلى المدينة .

وقال :”إن الجاليات العربية والأجنبية ساهمت كثيراً في النهوض بالخدمات في شتى المجالات ونقل خـبراتها إلى الليبيين وإن قيم المجتمع الليبي عرفت بالتعايش السلمي مع الأجانب”.

كما أكد على حرص لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على تشجيع المؤسسات والجمعيات التي تعمل في إطار تشجيع المبادرات لإبراز تعافي مدينة بنغازي،معبراً عن أمله بتواصل تلك الجهود.

وشكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب منظمة قوة الربيع العربي وكل الجهات والأفراد التي ساهمت في نجاح المهرجان .