لندن – خفض بنك إنجلترا المركزي، الأربعاء، أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية من 0.75 بالمئة إلى 0.25 بالمئة، في أول قرار خفض منذ أغسطس/آب 2016.

يأتي ذلك بعد قرار مفاجيء صادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأسبوع الماضي، بخفض أسعار الفائدة على الأموال الاتحادية، نصف نقطة مئوية إلى نطاق 1 – 1.25 بالمئة.

وقال البنك في بيان صحفي، اليوم، إنه أعلن رزمة من الخطوات لدعم الإقراض المصرفي داخل السوق المحلية؛ لتحفيز الاستثمار والإنتاج والاستهلاك.

وخلال وقت لاحق اليوم، تعلن وزارة المالية البريطانية موازنة العام المقبل 2020-20121، التي تبدأ مطلع الشهر المقبل؛ إذ من المتوقع أن تتضمن زيادة الإنفاق الصحي لمواجهة فيروس “كورونا”.

وتعود بذلك أسعار الفائدة المعلنة اليوم إلى مستوياتها المتدنية منذ إعلان استفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خلال يونيو/حزيران 2016.

الأناضول